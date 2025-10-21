Non siamo stati brillanti e incisivi
"Abbiamo perso per colpa di un ‘gol della domenica’. Un episodio casuale, che ci ha penalizzato nel risultato. Non siamo stati brillanti e incisivi come in altre occasioni, ma non meritavamo di perdere". Mastica amaro Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale in campionato sul campo del Fratres Perignano. Un ko di misura, che però fa perdere agli amaranto una buona occasione per conservare il primato solitario nel girone A di Eccellenza, visto che adesso la Lucchese ha raggiunto i pratesi a quota 13 punti e Viareggio e Larcianese incalzano a quota 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Terra piena di vita, persone piene di luce. Siamo stati in Campania per due appuntamenti che sono stati emozionanti e profondi: ad Aversa e Teano. Gratitudine infinita a don Domenico e alla sua comunità, ad Angelo e ai frati che hanno scelto di fare un pezzo - facebook.com Vai su Facebook
Siamo stati in Val di Zena, colpita dall’#alluvione dell’ottobre 2024. I cittadini danno priorità alla messa in sicurezza del territorio rispetto alla delocalizzazione prevista dall’ordinanza: “La politica è lenta, servono risposte concrete”. #PresaDiretta DOMENICA - X Vai su X
"Sconfitta giusta, non siamo stati brillanti Un rendimento sotto le aspettative: ora ripartiamo" - I problemi della Vigor sono emersi in maniera netta ed inesorabile, ma l’ambiente si compatta e non fa drammi. Segnala ilrestodelcarlino.it