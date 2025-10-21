"Abbiamo perso per colpa di un ‘gol della domenica’. Un episodio casuale, che ci ha penalizzato nel risultato. Non siamo stati brillanti e incisivi come in altre occasioni, ma non meritavamo di perdere". Mastica amaro Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo aver incassato la seconda sconfitta stagionale in campionato sul campo del Fratres Perignano. Un ko di misura, che però fa perdere agli amaranto una buona occasione per conservare il primato solitario nel girone A di Eccellenza, visto che adesso la Lucchese ha raggiunto i pratesi a quota 13 punti e Viareggio e Larcianese incalzano a quota 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

