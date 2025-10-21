La controversia è esplosa a seguito della segnalazione di un contenuto che la candidata avrebbe ricondiviso sui propri canali social: un video accompagnato da un commento particolarmente grave, definito inaccettabile da molte voci del panorama politico e giornalistico. Il caso è stato ulteriormente amplificato dall’intervento di Enrico Mentana, direttore del Tg La7, che ha espresso pubblicamente la propria posizione tramite un post su Facebook. Leggi anche: “Ho visto tutto”. Assalto al pullman di tifosi, i colpevoli inchiodati: ecco da chi Nuova ondata di polemiche sulle regionali campane. Nel clima teso che precede le elezioni regionali in Campania, l’attenzione mediatica si concentra su Souzan Fatayer, candidata di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs), dopo la diffusione di alcune dichiarazioni e la condivisione di un post considerato antisemita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non potete candidarla”. Elezioni, la denuncia di Mentana: “Dovete ritirarla”