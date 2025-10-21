Non paga da 22 anni | il nuovo scandalo che scuote la famiglia reale britannica
Il principe Andrea, fratello di Re Carlo III, torna a far discutere per la sua residenza a Royal Lodge, la villa di 30 stanze situata all’interno della tenuta del Castello di Windsor. A riaccendere il caso è stato il Times, che avrebbe ottenuto una copia del contratto di locazione stipulato con la Crown Estate, l’ente che gestisce i beni della Corona britannica. I documenti rivelano dettagli e cifre che spiegano perché questa dimora sia oggi uno dei temi più delicati per la monarchia. Secondo quanto ricostruito, l’accordo garantisce al duca un diritto di residenza a lungo termine: il contratto, firmato nei primi anni Duemila, resterà valido fino al 2078. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
