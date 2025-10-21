Non paga da 22 anni | il nuovo scandalo che scuote la famiglia reale britannica

Thesocialpost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe Andrea, fratello di Re Carlo III, torna a far discutere per la sua residenza a Royal Lodge, la villa di 30 stanze situata all’interno della tenuta del Castello di Windsor. A riaccendere il caso è stato il Times, che avrebbe ottenuto una copia del contratto di locazione stipulato con la Crown Estate, l’ente che gestisce i beni della Corona britannica. I documenti rivelano dettagli e cifre che spiegano perché questa dimora sia oggi uno dei temi più delicati per la monarchia. Secondo quanto ricostruito, l’accordo garantisce al duca un diritto di residenza a lungo termine: il contratto, firmato nei primi anni Duemila, resterà valido fino al 2078. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

non paga da 22 anni il nuovo scandalo che scuote la famiglia reale britannica

© Thesocialpost.it - “Non paga da 22 anni”: il nuovo scandalo che scuote la famiglia reale britannica

Contenuti che potrebbero interessarti

paga 22 anni nuovoBuste paga 2026, tutte le tabelle con i nuovi importi netti - Il 2026 sarà un anno di novità importanti per le buste paga dei lavoratori dipendenti, grazie agli interventi fiscali e retributivi previsti dalla nuova legge di Bilancio. Scrive money.it

paga 22 anni nuovoIl principe Andrea non paga l'affitto da 22 anni: la (sfarzosa) vita nella Royal Lodge da 20 stanze e perchè non può essere sfrattato - Il principe Andrea, ormai ex duca di York dopo aver rinunciato ai titoli reali, non paga l'affitto della sua villa nella Royal Lodge da ben 22 anni. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paga 22 Anni Nuovo