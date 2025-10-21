Non paga da 22 anni Clamoroso scandalo nella famiglia reale | tutti senza parole
Il principe Andrea, fratello di Re Carlo, torna al centro del dibattito per la sua residenza a Royal Lodge, la villa di 30 stanze all’interno della tenuta del Castello di Windsor. A riaccendere i riflettori è il Times, che avrebbe ottenuto una copia del contratto di locazione stipulato con la Crown Estate, l’ente che amministra i beni della Corona nell’interesse dei contribuenti. Dalla documentazione emergono clausole e numeri che spiegano perché questa dimora sia diventata uno dei dossier più sensibili di casa reale. Secondo quanto ricostruito, l’intesa garantisce ad Andrea un diritto di residenza a lungo termine: il contratto, sottoscritto all’inizio degli anni Duemila, arriva fino al 2078. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
