Non paga da 22 anni Clamoroso scandalo nella famiglia reale | tutti senza parole

Il principe Andrea, fratello di Re Carlo, torna al centro del dibattito per la sua residenza a Royal Lodge, la villa di 30 stanze all'interno della tenuta del Castello di Windsor. A riaccendere i riflettori è il Times, che avrebbe ottenuto una copia del contratto di locazione stipulato con la Crown Estate, l'ente che amministra i beni della Corona nell'interesse dei contribuenti. Dalla documentazione emergono clausole e numeri che spiegano perché questa dimora sia diventata uno dei dossier più sensibili di casa reale. Secondo quanto ricostruito, l'intesa garantisce ad Andrea un diritto di residenza a lungo termine: il contratto, sottoscritto all'inizio degli anni Duemila, arriva fino al 2078.