Non mangiatelo Ministero della Salute ritira salame stagionato | il lotto interessato
Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di salame stagionato Penserini Macelleria per una non conformità microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 300 g. Si raccomanda di non consumarlo e di restituirlo al punto vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
