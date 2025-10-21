Non ho i soldi per partecipare all’addio al nubilato di mia cognata mia suocera si è arrabbiata Sono io la stro**a? | lo sfogo di una donna su Reddit

Un matrimonio in famiglia decisamente movimentato. Una donna ha rifiutato di partecipare all’addio al nubilato di tre giorni della cognata per “problemi economici, ansia e problemi di gestione con gli animali domestici”, come ha spiegato su Reddit in un lungo sfogo. “Anche mio marito ha deciso di saltare l’addio al nubilato, tanto che sua madre lo ha chiamato in lacrime “, ha concluso. Poi il dramma. “Inizialmente non ho risposto alla chat di gruppo perché speravo di riuscire a organizzare e partecipare- ha scritto -. Mia cognata aveva programmato un weekend stravagante con una crociera in barca, una cantina, bar e club, cene e colazioni ogni giorno e ogni sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

