Non ho i soldi per partecipare all’addio al nubilato di mia cognata mia suocera si è arrabbiata Sono io la stro**a? | lo sfogo di una donna su Reddit
Un matrimonio in famiglia decisamente movimentato. Una donna ha rifiutato di partecipare all’addio al nubilato di tre giorni della cognata per “problemi economici, ansia e problemi di gestione con gli animali domestici”, come ha spiegato su Reddit in un lungo sfogo. “Anche mio marito ha deciso di saltare l’addio al nubilato, tanto che sua madre lo ha chiamato in lacrime “, ha concluso. Poi il dramma. “Inizialmente non ho risposto alla chat di gruppo perché speravo di riuscire a organizzare e partecipare- ha scritto -. Mia cognata aveva programmato un weekend stravagante con una crociera in barca, una cantina, bar e club, cene e colazioni ogni giorno e ogni sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fuori la verità - Il film italiano del giorno Di che parla.. Fuori la verità oggi alla Festa del cinema di Roma? Una famiglia apparentemente «normale» accetta di partecipare per soldi ad un game-show televisivo in cui l’unica regola è dire sempre la verità. Ma qua - facebook.com Vai su Facebook