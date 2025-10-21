Non era vergine sapeva cosa rischiava | il tribunale assolve l?uomo accusato di stupro da una 17enne

«Non era vergine e sapeva cosa rischiava». Con queste parole, finite nelle motivazioni della sentenza, i giudici del tribunale di Macerata hanno assolto un uomo di 31 anni (che. 🔗 Leggi su Leggo.it

