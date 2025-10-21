Non è un club per vecchi | come il Chelsea è diventato la squadra più giovane della Premier
Età media: 24,4 anni. Con Tosin che è il giocatore più vecchio, a 28 anni. I Blues hanno solo una regola: vincere con tanti giovani e tanto talento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Giovani+, presentato il progetto MakerDojo Club: laboratori di tecnologia e creatività ai Vecchi Macelli Robotica, coding, tinkering, elettronica e stampa 3D per ragazzi dai 9 ai 14 anni https://comune.pisa.it/Novita/Comunicati/Giovani-presentato-il-progetto-Mak - X Vai su X
Vecchi? Finiti? Non scherziamo: viviamo ancora nel mondo di Messi e Cristiano Ronaldo ? A 38 e 40 anni due dei più grandi giocatori di sempre continuano a dare spettacolo: nel 2025 hanno entrambi realizzato più di 30 gol, confermandosi sia con il prop - facebook.com Vai su Facebook