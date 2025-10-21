Non è stupro lei sapeva cosa rischiava | la sentenza del tribunale di Macerata che assolve un 25enne

La ragazza di 17 anni che ha denunciato lo stupro «aveva già avuto rapporti». Ed era quindi «in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione ». Con questa motivazione i giudici del tribunale di Macerata hanno assolto un 31enne (all’epoca dei fatti ne aveva 25 ) dall’accusa di violenza sessuale nei confronti della ragazza. Che era straniera e si trovava a Macerata nell’estate del 2019 per motivi di studio. La storia la racconta oggi Il Messaggero. La vicenda. La ragazza, scrivono i giudici, aveva «accettato la proposta dell’amica di un’uscita in quattro, in compagnia di due ragazzi italiani pressoché sconosciuti e di appartarsi in tarda serata in automobile in un luogo isolato e scarsamente illuminato». 🔗 Leggi su Open.online