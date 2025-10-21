Non è stupro lei sapeva cosa rischiava Cade l' accusa di stupro | i giudici assolvono l' imputato

Finisce con l' assoluzione un caso di presunta violenza sessuale arrivato in un'aula del tribunale di Macerata. Secondo i giudici, la ragazza che aveva denunciato lo stupro non aveva in realtà dimostrato contrarietà ai rapporti, pertanto cadono le accuse nei confronti dell'imputato, un uomo di 31 anni che all'epoca ne aveva 25. I fatti si sono svolti alcuni anni fa. Una ragazza straniera di 17 anni aveva raggiunto Macerata nell'estate del 2019 per ragioni di studio. Qui aveva incontrato l'allora 25enne durante un' uscita a quattro organizzata da un'amica. Una serata trascorsa con dei perfetti estranei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non è stupro, lei sapeva cosa rischiava". Cade l'accusa di stupro: i giudici assolvono l'imputato

