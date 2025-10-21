Non è stupro lei aveva già avuto rapporti Ribaltato il verdetto di assoluzione | in appello aggressore condannato a tre anni
La motivazione di primo grado: «Lei aveva già avuto rapporti, era in condizione di immaginare il seguito». La sentenza ribaltata in appello: Claudio Bravi condannato a tre anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
