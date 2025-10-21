Non è stupro la giovane aveva già avuto rapporti Ribaltato il verdetto di assoluzione | in appello tre anni all' aggressore

«Lei aveva già avuto rapporti, era in condizione di immaginare il seguito» la motivazione, ribaltata in appello.

Era stato assolto da stupro perché la 17enne "aveva già avuto rapporti": in appello condannato a 3 anni ad Ancona - I giudici della Corte d’Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel ... Come scrive msn.com

«Non era vergine, sapeva cosa rischiava»: il tribunale assolve l’uomo accusato di stupro da una 17enne - Con queste parole, finite nelle motivazioni della sentenza, i giudici del tribunale di Macerata hanno assolto un uomo di 31 anni ... Si legge su msn.com