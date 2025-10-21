Non aveva superato la visita per il rinnovo della patente ma è stato sorpreso al volante di un' auto | multato di 5mila euro a Rivoli

Nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, gli agenti della polizia locale di Rivoli, nel corso di un normale pattugliamento del territorio, hanno fermato un'auto Bmw all'incrocio tra corso Susa e corso De Gasperi in quanto erano insospettiti dall'andamento incerto della vettura. Al. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

