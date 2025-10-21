Non aprite quella mail | la truffa della finta multa da pagare che ti svuota il conto

Una mail come tante, in cui si richiede il pagamento di una multa per eccesso di velocità. Sembra vera a tal punto che le indicazioni riportate a prima vista non lasciano grossi dubbi sulla validità di quelle righe. Ma in realtà è una nuova truffa che sta sfruttando l'immagine del sistema dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

