Nomi per bambini | i 10 preferiti in Emilia Romagna la classifica Istat

Leonardo e Sofia si confermano i più scelti dai genitori emiliano-romagnoli nel 2024, in linea con il dato nazionale. Ma se si scende fino al decimo posto, sia per i maschi che per le femmine, ci sono delle divergenze. Quanto alla natalità, in regione il quadro è allarmante, come nel resto del Paese: ai minimi storici. Tutti i dati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nomi per bambini: i 10 preferiti in Emilia Romagna, la classifica Istat

