NOISMI PER UN FUTURO SENZA ISMI alla Reggia di Portici dal 25 ottobre
Appartamenti Reali del MUSA – Musei della Reggia di Portici – «NOISMI. PER UN FUTURO SENZA ISMI» – 25 ottobre 2025 – 12 aprile 2026. 50 opere in mostra. I meravigliosi appartamenti dell’altrettanto meravigliosa Reggia di Portici, ospiteranno dal 25 ottobre c.m. al 12 aprile 2026, cinquanta preziose opere che spazieranno dai maestri del futurismo . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Ignazio Fresu. . MUSA - Musei della Reggia di Portici Dal 25 ottobre l'offerta culturale ed artistica si amplia con «NOISMI. Per un futuro senza ismi» a cura di Michele Citro, in esposizione artisti del calibro di Boccioni, Leoncillo Leonardi, Mario Schifano, Tano F Vai su Facebook
Reggia di Portici, visioni futuristiche da Boccioni a Schifano - Cinquanta opere dal futurismo alla creatività contemporanea negli Appartamenti Reali del Musa - Segnala ansa.it