NOISMI PER UN FUTURO SENZA ISMI alla Reggia di Portici dal 25 ottobre

2anews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appartamenti Reali del MUSA – Musei della Reggia di Portici – «NOISMI. PER UN FUTURO SENZA ISMI» – 25 ottobre 2025 – 12 aprile 2026. 50 opere in mostra. I meravigliosi appartamenti dell’altrettanto meravigliosa Reggia di Portici, ospiteranno dal 25 ottobre c.m. al 12 aprile 2026, cinquanta preziose opere che spazieranno dai maestri del futurismo . 🔗 Leggi su 2anews.it

noismi per un futuro senza ismi alla reggia di portici dal 25 ottobre

© 2anews.it - «NOISMI. PER UN FUTURO SENZA ISMI» alla Reggia di Portici dal 25 ottobre

Altre letture consigliate

noismi futuro senza ismiReggia di Portici, visioni futuristiche da Boccioni a Schifano - Cinquanta opere dal futurismo alla creatività contemporanea negli Appartamenti Reali del Musa - Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Noismi Futuro Senza Ismi