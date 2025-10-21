Noi amiamo Forlì | negozianti allestiscono una vetrina omaggiando con un dipinto piazza Saffi
Un allestimento per rivelare con eleganza e semplicità l’amore per Forlì. E' l'iniziativa di Room56, il negozio d'abbigliamento gestito di Anita Leoncini e Silvia Foschi e che si trova al civico 56 di corso della Repubblica. Al centro della vetrina principale spicca un dipinto di Vito Matera che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
La candidatura congiunta con Forlì per il titolo di Capitale italiana della cultura? "Una grande occasione di collaborazione, senza alcun precedente nel Paese Vai su Facebook