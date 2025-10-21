Nobody Wants This 2 | cinque cose che ci aspettiamo dalla seconda stagione della serie
Il secondo capitolo della storia di Joanne e Noah arriva il 23 ottobre su Netflix. Ecco cosa (e chi) non vediamo l'ora di vedere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
NEWS: POSTER Nuovo poster della serie TV "Nobody Wants This" :D Una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco single si innamorano. La loro storia dovrà riuscire a sopravvivere a stili di vita opposti e famiglie impiccione. - facebook.com Vai su Facebook
Prima arriva l'amore, poi la vita. NOBODY WANTS THIS torna per la seconda stagione il 23 ottobre! - X Vai su X
'Nobody Wants This' Is Back — Here's The Full Season 2 Episode Release Schedule - Thirteen months after its first season premiered, Netflix's heart- Secondo elle.com
‘Nobody Wants This’ Season 2: What to Know Ahead of New Season Releasing - In late 2024, Nobody Wants This debuted on Netflix, and it’s safe to say the series has been a massive hit. Si legge su whats-on-netflix.com
Nobody Wants This 2, Leighton Meester anticipa "il dramma" che l'attende accanto a Kristen Bell e Adam Brody - Tra le novità della seconda stagione di Nobody Wants This figura anche Leighton Meester, il cui personaggio genererà dramma nella trama. Da comingsoon.it