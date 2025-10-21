Noa Patologie respiratorie? Una questione di genere

Si è tenuto all’auditorium dell’ ospedale Apuane di Massa un convegno dal titolo ’ Patologie respiratorie croniche in ottica di genere: opinioni a confronto ’, promosso dall’ Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo). Le responsabili scientifiche dell’evento erano la direttrice della Pneumologia di Livorno, e presidente della sezione regionale dell’Aipo, Filomena Marrelli, la direttrice della Pneumologia area nord dell’Asl Valentina Pinelli e la presidente della sezione regionale Aipo della Liguria Antonella Serafini. La giornata massese ha visto la partecipazione di numerosi specialisti provenienti da tutta Italia, che hanno discusso e approfondito il tema dell’approccio di genere nella diagnosi e gestione delle malattie respiratorie croniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

