No Kings | Donald Trump come re Joffer nell' ultima opera di Harry Greb

Romatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump diventa Re Joffy Joffer nellultima opera dello street artist Harry Greb. Il poster dal titolo “No Kings” sostiene la protesta organizzata dal movimento "No Kings” che ha visto diversi cittadini americani scendere in piazza per manifestare contro la presidenza Trump. L’opera, che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

no kings donald trumpNo Kings day, la gente in piazza contro Trump: "l'America non vuole re" - Risponde così Donald Trump in un'intervista a Fox News che andrà in onda domani mattina domenica 19 ottobre. Scrive tg.la7.it

no kings donald trumpUsa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti per manifestare contro il presidente Donald Trump. Secondo tg24.sky.it

no kings donald trumpProteste negli Stati Uniti contro Trump, lui guida jet e scarica liquami su cortei No Kings: il video con l'IA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con un video alle proteste dei manifestanti in centinaia di città per il No Kings Day ... Riporta virgilio.it

