No Kings | Donald Trump come re Joffer nell' ultima opera di Harry Greb
Donald Trump diventa Re Joffy Joffer nell’ultima opera dello street artist Harry Greb. Il poster dal titolo “No Kings” sostiene la protesta organizzata dal movimento "No Kings” che ha visto diversi cittadini americani scendere in piazza per manifestare contro la presidenza Trump. L’opera, che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Pedro Pascal, protagonista di The Last of Us e The Mandalorian, è stato avvistato alla No Kings March di Los Angeles, una manifestazione che ha riunito centinaia di persone per protestare contro le recenti politiche di Donald Trump e in difesa dei diritti civili - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump posted an Al video of himself in a 'King Trump' jet dumping feces on 'No Kings' protesters. - X Vai su X
No Kings day, la gente in piazza contro Trump: "l'America non vuole re" - Risponde così Donald Trump in un'intervista a Fox News che andrà in onda domani mattina domenica 19 ottobre. Scrive tg.la7.it
Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città - Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città degli Stati Uniti per manifestare contro il presidente Donald Trump. Secondo tg24.sky.it
Proteste negli Stati Uniti contro Trump, lui guida jet e scarica liquami su cortei No Kings: il video con l'IA - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con un video alle proteste dei manifestanti in centinaia di città per il No Kings Day ... Riporta virgilio.it