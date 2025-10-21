Nitro annuncia INCUBI | il nuovo album esce venerdì 14 novembre Pre-order attivo e grande ritorno live al Fabrique 1 aprile 2026
Un portale spalancato dentro la mente, dove sogni e paure prendono forma: Nitro torna con “INCUBI” (Epic Records Italy), in uscita venerdì 14 novembre. Il pre-order è già disponibile e inaugura un capitolo che mette al centro l’immaginario più viscerale dell’artista: il confine tra desiderio e vuoto, tra ciò che cerchiamo e ciò che ci divora quando lo otteniamo. Indice. Nitro annuncia il nuovo album Incubi: manifesto tra luce e buio. Dalle certificazioni ai nuovi step: la traiettoria di Nitro. Live: data unica al Fabrique di Milano nel 2026. Pre-order, formati e cosa aspettarsi. FAQ Nitro Incubi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altre letture consigliate
Nitro annuncia un'imperdibile data al Fabrique di Milano - X Vai su X
Dopo l'uscita del singolo "Storia di un Artista", Nitro annuncia il suo grande ritorno live con un concerto-evento al Fabrique di Milano. Leggi l'articolo completo su Allmusicitalia.it #Nitro #Fabrique #Milano - facebook.com Vai su Facebook
NITRO il nuovo album “INCUBI” esce il 14 novembre - Finiti i sogni, ho realizzato gli incubi” non è solamente la chiusura della strofa del suo ultimo singolo, ma l’apertura verso un progetto che esplora il confine dell’inconscio, tra successo e vuoto, ... newsic.it scrive