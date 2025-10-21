Nitro annuncia INCUBI | il nuovo album esce venerdì 14 novembre Pre-order attivo e grande ritorno live al Fabrique 1 aprile 2026

Atomheartmagazine.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un portale spalancato dentro la mente, dove sogni e paure prendono forma: Nitro torna con “INCUBI” (Epic Records Italy), in uscita venerdì 14 novembre. Il pre-order è già disponibile e inaugura un capitolo che mette al centro l’immaginario più viscerale dell’artista: il confine tra desiderio e vuoto, tra ciò che cerchiamo e ciò che ci divora quando lo otteniamo. Indice. Nitro annuncia il nuovo album Incubi: manifesto tra luce e buio. Dalle certificazioni ai nuovi step: la traiettoria di Nitro. Live: data unica al Fabrique di Milano nel 2026. Pre-order, formati e cosa aspettarsi. FAQ Nitro Incubi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

nitro annuncia incubi il nuovo album esce venerd236 14 novembre pre order attivo e grande ritorno live al fabrique 1 aprile 2026

© Atomheartmagazine.com - Nitro annuncia “INCUBI”: il nuovo album esce venerdì 14 novembre. Pre-order attivo e grande ritorno live al Fabrique (1 aprile 2026)

Altre letture consigliate

nitro annuncia incubi nuovoNITRO il nuovo album “INCUBI” esce il 14 novembre - Finiti i sogni, ho realizzato gli incubi” non è solamente la chiusura della strofa del suo ultimo singolo, ma l’apertura verso un progetto che esplora il confine dell’inconscio, tra successo e vuoto, ... newsic.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nitro Annuncia Incubi Nuovo