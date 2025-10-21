Nitro annuncia il nuovo album Incubi da oggi in pre-order
Nitro torna con il suo nuovo album Incubi, da oggi disponibile in pre-order, annunciato il concerto evento a Milano. Un portale spalancato dentro la mente, dove i sogni e gli incubi prendono forma. Nitro torna con il suo nuovo album Incubi (Epic Records Italy), in uscita venerdì 14 novembre e da oggi disponibile in pre-order. Finiti i sogni, ho realizzato gli incubi non è solamente la chiusura della strofa del suo ultimo singolo, ma l’apertura verso un progetto che esplora il confine dell’inconscio, tra successo e vuoto, tra ciò che desideriamo e ciò che ci divora quando lo otteniamo. Con la consueta potenza lirica e una scrittura spietatamente sincera, Nitro costruisce un universo sonoro che pulsa di inquietudine: barre affilate, immagini surreali e una tensione costante tra luce e buio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
