Nitazeni la nuova generazione di oppioidi che supera il fentanyl e spaventa Europa e Stati Uniti

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Queste sostanze hanno già ucciso oltre 200 persone sulle due sponde dell’Atlantico e sono considerati tra le più pericolose designer drugs. Il primo caso di morte per overdose in Italia è stato accertato. 🔗 Leggi su Wired.it

