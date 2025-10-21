Nitazeni la nuova generazione di oppioidi che supera il fentanyl e spaventa Europa e Stati Uniti

Queste sostanze hanno già ucciso oltre 200 persone sulle due sponde dell'Atlantico e sono considerati tra le più pericolose designer drugs. Il primo caso di morte per overdose in Italia è stato accertato.

