Nitazeni la droga più letale del Fentanyl è arrivata in Italia | primo morto di overdose a Bolzano

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arresto per la prima vittima dei nuovi e potentissimi oppioidi sintetici, molto pericolosi anche a basse concentrazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

