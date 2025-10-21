Nitazeni la droga più letale del Fentanyl è arrivata in Italia | primo morto di overdose a Bolzano

Un arresto per la prima vittima dei nuovi e potentissimi oppioidi sintetici, molto pericolosi anche a basse concentrazioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Nitazeni, la droga più letale del Fentanyl è arrivata in Italia: primo morto di overdose a Bolzano

News recenti che potrebbero piacerti

+++ +++ Primo morto per overdose di nitazeni, un arresto a Brunico. Ecco cos'è la nuova droga sintetica più pericolosa del Fentanyl https://gazzettadelsud.it/?p=2117331 - facebook.com Vai su Facebook

La prima vittima del nitazeni in Italia, il caso di un 28enne morto per overdose: cos’è la droga «molto più potente del fentanyl» - X Vai su X

Droga, allarme nitazeni: la prima vittima di overdose in Alto Adige. Cosa sono questi oppioidi sintetici più forti del fentanyl - In continua crescita il consumo di queste sostanze sintetiche che stanno sostituendo l’eroina, e sono 500 volte più potenti ... Si legge su quotidiano.net

Primo morto per overdose di nitazeni, un arresto a Brunico. Ecco cos'è la nuova droga sintetica più pericolosa del Fentanyl - Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni ... Segnala msn.com

Nitazeni, «droga più potente del fentanyl». Cosa sono gli oppiodi sintetici - Un altoatesino di 30 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Brunico per quello che viene ritenuto dagli inquirenti il primo morto per overdose di nitazeni, un nuovo oppioide ... Segnala msn.com