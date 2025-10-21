Nitazeni il prof Comai a Tgcom24 | È 20-30 volte più potente del fentanyl

"Dal punto di vista della farmacologia, il nitazeni è 20-30 volte più potente del fentanyl, che già di suo è 80-100 più potente della morfina". Lo ha detto a Tgcom24 Stefano Comai, professore di Farmacologia all'Università di Padova. "Gli oppioidi possono dare depressione respiratoria, che può portare alla morte. Queste sostanze vengono spesso comprate nel mercato nero su Internet e vengono prodotti in piccoli laboratori: non possiamo sapere se è una sostanza pura o una miscela di cui non si conoscono tutti i costituenti. Anche da questo deriva la sua pericolosità", spiega Comai. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

