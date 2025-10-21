Nitazeni è arrivato in Italia | è allarme C’è già un morto

È scattato un arresto in relazione al primo decesso in Italia attribuibile a un’overdose da Nitazeni, una nuova e potentissima classe di oppioidi sintetici. La vittima, un giovane di 28 anni, era deceduta nel settembre 2024 a Brunico, in provincia di Bolzano, ma la notizia è emersa solo ora a seguito di una complessa operazione dei Carabinieri. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto dell’uomo che avrebbe ceduto la sostanza stupefacente al 28enne. L’indagine e l’arresto per morte come conseguenza di altro reato. Le indagini condotte dai Carabinieri di Brunico, coordinate dalla Procura di Bolzano, si sono concentrate sull’origine di questi nuovi oppioidi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

