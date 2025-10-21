Nintendo rompe il silenzio sull’attacco hacker | nessuna fuga di dati confermata
Dopo diversi giorni di speculazioni, Nintendo ha pubblicamente commentato le notizie riguardanti il presunto attacco informatico rivendicato dal gruppo Crimson Collective. L’azienda giapponese, interpellata dal quotidiano Sankei Shimbun, ha smentito qualsiasi violazione dei propri sistemi interni e ha chiarito che non ci sono state fughe di dati personali o informazioni riservate. Nessuna violazione dei server interni. Secondo quanto dichiarato, l’incidente avrebbe riguardato solo alcuni server esterni utilizzati per la gestione di contenuti del sito web ufficiale di Nintendo, i quali sarebbero stati temporaneamente manomessi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
