Il 23 e 24 novembre si vota per le Regionali in Campania: Nino Simeone è candidato nella lista con Fico Presidente con un progetto concreto e umano per riportare Napoli e la sua provincia al centro dell’agenda politica regionale. Nino Simeone è consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità. . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Nino Simeone per una Campania più vicina ai cittadini