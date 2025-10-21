Nino Simeone per una Campania più vicina ai cittadini
Il 23 e 24 novembre si vota per le Regionali in Campania: Nino Simeone è candidato nella lista con Fico Presidente con un progetto concreto e umano per riportare Napoli e la sua provincia al centro dell’agenda politica regionale. Nino Simeone è consigliere comunale di Napoli e presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità. . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Spazio Napoli. . Maradona ristrutturato ed Euro2032: PARLA NINO SIMEONE ? L'Assessore Comunale è intervenuto sul caso tramite un video rilasciato sui propri canali social, colorendo il tutto anche con qualche piccola frecciatina "Euro2032 sarà a Nap - facebook.com Vai su Facebook