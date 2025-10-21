Nino D’Angelo 50 anni di carriera | nel 2026 la festa nei palasport
Nino D’Angelo prepara l’abbraccio più grande: nel 2026 segnerà mezzo secolo di palcoscenico e rientrerà nei palasport con “I miei meravigliosi anni ’80. bis!”. Un ritorno pensato come un ringraziamento a chi lo ha seguito nel 2025, anno travolgente tra concerti affollati e traguardi al cinema, trasformato ora in un invito a rivivere, insieme, quelle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
