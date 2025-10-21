Nikolov è in versione fenomeno Il derby alla Lube Yuasa a testa alta
Cucine Lube Civitanova 3 Yuasa Grottazzolina 1 CUCINE LUBE: D’heer 4, Gargiulo 11, Loeppky 13, Boninfante 2, Nikolov 30, Bottolo 11, Balaso (L), Poriya 1, Orduna, Bisotto (L), Kukartsev 1. N.E. Duflos-Rossi e Tenorio. All. Medei. YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 13, Falaschi 1, Stankovic, Petkov 6, Fedrizzi 10, Tatarov 4, Marchisio (L), Golzadeh 10, Pellacani 1, Vecchi. N.E. Cubito, Petkovic, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi. Arbitri: Pozzato (Bz) e Piana (Mo)- Parziali: 25-15 (22’), 25-16 (22’), 23-25 (32’), 25-23 (26’). Note: spettatori 2.952; Lube battute sbagliate 28, ace 12, muri 6, ricezione 52% (perfetta 33%), attacco 61%; Yuasa bs 19, ace 3, muri 7, 30% (17%), 44%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
A trascinare la formazione di coach Medei è stato un Alex Nikolov in versione extra-lusso: 30 punti personali, con il 66% in attacco - facebook.com Vai su Facebook