Niente trasferta per i tifosi amaranto il prefetto di Terni impone il divieto
Vietata la vendita di biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Arezzo per la partita Ternana-Arezzo in programma sabato 25 ottobre allo stadio Libero Liberati.Il provvedimento è stato adottato dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
