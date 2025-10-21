Niente partita per i napoletani | biglietti annullati ed espulsi da Eindhoven - le reazioni

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

1700 biglietti venduti ai tifosi azzurri, ma circa 200 stasera non potranno vedere la partita: espulsi da Eindhoven e biglietti annullati. La decisione delle autorità olandesi è di quelle destinate non solo a diventare un caso diplomatico, mantenendo attivo a lungo il fronte delle polemiche, ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Niente partita per i napoletani: biglietti annullati ed espulsi da Eindhoven - le reazioni - Annullati i biglietti per la partita di Champions League tra la squadra di casa e il Napoli per i tifosi partenopei bloccati nella notte ad Eindhover, Cantalamessa: "interrogazione parlamentare"; Pisa ... Da napolitoday.it

partita napoletani biglietti annullatiNapoli, 180 tifosi espulsi da Eindhoven: biglietti annullati e rischio Daspo - I supporter azzurri fermati dalla polizia locale per aver violato la zona di sicurezza in vista della gara di Champions League contro il PSV. agro24.it scrive

partita napoletani biglietti annullatiTifosi del Napoli denunciano: "Abbiamo il biglietto, ma la polizia olandese ci blocca in albergo" - Un supporter: "L'ambasciata ci ha detto che si sta occupando di una quarantina di casi" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Partita Napoletani Biglietti Annullati