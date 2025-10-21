Niente partita per i napoletani | biglietti annullati ed espulsi da Eindhoven - le reazioni

1700 biglietti venduti ai tifosi azzurri, ma circa 200 stasera non potranno vedere la partita: espulsi da Eindhoven e biglietti annullati. La decisione delle autorità olandesi è di quelle destinate non solo a diventare un caso diplomatico, mantenendo attivo a lungo il fronte delle polemiche, ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vietato circolare liberamente in strada per i napoletani in trasferta ad Eindhoven! La Polizia ferma tutti, vietati gli assembramenti prima della partita. Ecco il VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Niente partita per i napoletani: biglietti annullati ed espulsi da Eindhoven - le reazioni - Annullati i biglietti per la partita di Champions League tra la squadra di casa e il Napoli per i tifosi partenopei bloccati nella notte ad Eindhover, Cantalamessa: "interrogazione parlamentare"; Pisa ... Da napolitoday.it

Napoli, 180 tifosi espulsi da Eindhoven: biglietti annullati e rischio Daspo - I supporter azzurri fermati dalla polizia locale per aver violato la zona di sicurezza in vista della gara di Champions League contro il PSV. agro24.it scrive

Tifosi del Napoli denunciano: "Abbiamo il biglietto, ma la polizia olandese ci blocca in albergo" - Un supporter: "L'ambasciata ci ha detto che si sta occupando di una quarantina di casi" ... Si legge su msn.com