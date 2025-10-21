Niente cure al figlio che muore di tumore | Non fate come noi Il ragazzo aveva 14 anni decisero di seguire il metodo Hamer
Imputati di omicidio per la morte del figlio di 14 anni, malato di osteosarcoma, al quale negarono le cure della medicina «tradizionale» rincorrendo il "metodo" del tedesco Hamer, ora il padre e la madre si dicono pentiti, all’apertura del processo, in Corte d’Assise a Vicenza. La coppia, Luigi Gianello e Martina Binotto, è accusata di omicidio con dolo eventuale dalla procura berica per aver. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In un'occasione i genitori del ragazzo hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche: hanno riportato, dopo l'aggressione da parte del figlio, lesioni guaribili in cinque giorni - facebook.com Vai su Facebook
