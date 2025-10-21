Nicolò Zaniolo presto papà bis | Sara è incinta
Nuovo arrivo in casa Nicolò Zaniolo- Sara Scaperrotta: dopo Tommaso presto arriverà un altro maschio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio La coppia ha dato l’annuncio condividendo alcuni scatti con il pancione: “Presto saremo in 4 e l'amore sarà ancora più grande” #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook
Nicolo Zaniolo'nun favori oyuncusu: Francesco Totti - X Vai su X