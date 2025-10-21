Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta in attesa del secondo figlio | L’amore sarà ancora più grande

Ancora un fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: la coppia è infatti in attesa del secondo figlio dopo Tommaso, nato 4 anni fa. L’annuncio, come di consueto, è arrivato con un dolcissimo post sui social. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta di nuovo genitori. Uno splendido ritratto di famiglia in bianco e nero e un pancione ben in vista: con un carousel che ritrae fedelmente lo splendido momento che stanno vivendo, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno annunciato che diventeranno presto genitori per la seconda volta. “Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande ”, recita la didascalia che accompagna il post del lieto annuncio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta in attesa del secondo figlio: “L’amore sarà ancora più grande”

Quando si sposa Zaniolo, il legame con Sara Scaperrotta e le parole su mamma Francesca e papà Igor - Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport, Nicolò Zaniolo ha rivelato più di un particolare del suo legame con la fidanzata Sara Scaperrotta, promessa sposa: " Il prossimo obiettivo extracalc ... Segnala msn.com