Nicolò Zaniolo e la futura moglie Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio
Il calciatore Nicolò Zaniolo e la futura moglie Sara Scaperrotta aspettano il secondo figlio, lo hanno annunciato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre, via social. “ Presto saremo in 4 e l’amore sarà ancora più grande ”, hanno scritto vicino alle immagini. Nel carosello anche un corredino di colore blu: sarà un altro maschietto. I due hanno un passato sentimentale un po’ turbolento. Si sono messi insieme quando erano giovanissimi – lui oggi ha 26 anni – e la loro relazione è naufragata proprio mentre Sara era incinta. Dopo aver cresciuto il figlio per qualche anno da genitori separati, nel 2024 sono riapparsi a sorpresa insieme come coppia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
