Nicolò Gigli rinnova con l' Arezzo | prolungamento fino al 2027

Arezzonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro rinnovo in casa amaranto. Dopo quelli di Filippo Guccione (2027), Shaka Mawuli (2028) e Luca Chierico (2028) nelle scorse settimane a centrocampo, la Ss Arezzo ufficializza un prolungamento di contratto anche nel reparto difensivo: Nicolò Gigli ha infatti esteso fino al 2027.Il 29enne. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

