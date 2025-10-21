Nicolò Gigli rinnova con l' Arezzo | prolungamento fino al 2027
Un altro rinnovo in casa amaranto. Dopo quelli di Filippo Guccione (2027), Shaka Mawuli (2028) e Luca Chierico (2028) nelle scorse settimane a centrocampo, la Ss Arezzo ufficializza un prolungamento di contratto anche nel reparto difensivo: Nicolò Gigli ha infatti esteso fino al 2027.Il 29enne. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
