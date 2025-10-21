Nicolas Sarkozy va in carcere L' arrivo con Carla Bruni e l' isolamento

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 70enne resterà in isolamento e potrà incontrare i suoi familiari e gli amici tre volte a settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nicolas sarkozy va in carcere l arrivo con carla bruni e l isolamento

© Gazzetta.it - Nicolas Sarkozy va in carcere. L'arrivo con Carla Bruni e l'isolamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nicolas sarkozy carcere arrivoSarkozy, il giorno è arrivato. L'ex presidente francese va in carcere, ultima passeggiata mano nella mano con Carla Bruni. VIDEO - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e ... Secondo msn.com

nicolas sarkozy carcere arrivoSarkozy arriva in carcere, dovrà scontare cinque anni - L’ex presidente francese è arrivato al carcere della Santé, dove sconterà la sua condanna a cinque anni nel caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale. Si legge su editorialedomani.it

nicolas sarkozy carcere arrivoPerché Sarkozy è in carcere: la condanna e quanto resterà davvero in prigione - L’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha cominciato a scontare in carcere la pena di 5 anni a cui è stato condannato per il caso dei fondi libici ... quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Sarkozy Carcere Arrivo