Nicolas Sarkozy va in carcere L' arrivo con Carla Bruni e l' isolamento

Il 70enne resterà in isolamento e potrà incontrare i suoi familiari e gli amici tre volte a settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nicolas Sarkozy va in carcere. L'arrivo con Carla Bruni e l'isolamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nicolas Sarkozy, che martedì dovrà scontare la pena nel carcere parigino della Santé, è stato ricevuto venerdì da Emmanuel Macron all'Eliseo. - X Vai su X

In un video pubblicato sui social, in cui ripercorre anche la carriera politica del padre Louis Sarkozy lancia questo appello: "Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy". Poi, il video si conclude il messaggio "La fine della storia non è scritta" - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy, il giorno è arrivato. L'ex presidente francese va in carcere, ultima passeggiata mano nella mano con Carla Bruni. VIDEO - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e ... Secondo msn.com

Sarkozy arriva in carcere, dovrà scontare cinque anni - L’ex presidente francese è arrivato al carcere della Santé, dove sconterà la sua condanna a cinque anni nel caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale. Si legge su editorialedomani.it

Perché Sarkozy è in carcere: la condanna e quanto resterà davvero in prigione - L’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha cominciato a scontare in carcere la pena di 5 anni a cui è stato condannato per il caso dei fondi libici ... quifinanza.it scrive