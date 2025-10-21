Nicolas Sarkozy va in carcere e manda un messaggio con i libri che porta in prigione

L'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni. Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Come Il Conte di Montecristo che dice rileggerà. Va in isolamento, un'ora d'aria al giorno. Deve scontare una condanna a cinque anni di reclusione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicolas Sarkozy va in carcere e manda un messaggio con i libri che porta in prigione

Nicolas Sarkozy, che martedì dovrà scontare la pena nel carcere parigino della Santé, è stato ricevuto venerdì da Emmanuel Macron all'Eliseo. - X Vai su X

In un video pubblicato sui social, in cui ripercorre anche la carriera politica del padre Louis Sarkozy lancia questo appello: "Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy". Poi, il video si conclude il messaggio "La fine della storia non è scritta" - facebook.com Vai su Facebook

Nicolas Sarkozy va in carcere. L'arrivo con Carla Bruni e l'isolamento - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raggiunto il carcere parigino in cui sconterà la condanna che gli è stata inflitta lo scorso settembre. Scrive gazzetta.it

Nicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni: «La mia vita è un romanzo». Niente telefono, sciarpa corta e tre libri a settimana - Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua ... Riporta msn.com

Francia, Nicolas Sarzozy va in carcere. Carla Bruni lo accompagna - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare 5 anni di ... Da iltempo.it