nicolas sarkozy si dirige verso il carcere mano nella mano con carla bruni

In mattinata l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy è uscito dalla sua abitazione accompagnato dalla moglie Carla Bruni per recarsi al carcere di La Santé. Qui l’ex Presdiente sconterà la pena detentiva di 5 anni inflittagli dal tribunale lo scorso 25 settembre per finanziamenti illeciti provenienti dalla Libia di Gheddafi, avvenuti a ridosso della sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007. Nel video, oltre ai coniugi Sarkozy, parenti, amici e i fedelissimi dell’ex presidente che si sono riuniti prima del trasferimento in carcere sotto la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi. 🔗 Leggi su Panorama.it

