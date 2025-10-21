Nicolas Sarkozy prima di Carla Bruni chi sono le ex mogli Marie-Dominique Culioli e Cécilia Attias

La vita sentimentale dell’ex Presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stata intensa e spesso sotto i riflettori, intrecciandosi indissolubilmente con la sua carriera politica. Sarkozy è stato sposato tre volte, e ciascuna delle sue unioni ha rappresentato una fase distinta della sua vita, lasciando un segno nella sua ascesa al potere, culminata con l’ingresso all’Eliseo. La prima moglie è stata Marie-Dominique Culioli, poi è stato sposato con Cécilia Attias, mentre la sua attuale compagna di vita è Carla Bruni, alla quale è legato dal 2008. Marie-Dominique Culioli, la prima moglie al suo fianco. 🔗 Leggi su Dilei.it

