Nicolas Sarkozy perché è finito in carcere | le accuse e quanto resterà

Martedì mattina l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere parigino di La Santé per scontare una condanna a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere. È il primo ex capo di Stato francese del dopoguerra a finire dietro le sbarre. La sentenza riguarda un presunto piano per ottenere fondi dal regime di Muammar Gheddafi durante la campagna elettorale che lo portò all’Eliseo nel 2007. Sarkozy, 70 anni, si proclama innocente e ha presentato appello, ma dovrà restare in cella mentre la Corte d’appello esamina la richiesta di rilascio. Le accuse contro Sarkozy. L’ex dittatore della Libia Muammar Gheddafi in una foto d’archivio del 16 novembre 2009 (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

