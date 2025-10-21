Nicolas Sarkozy l’ex presidente francese in carcere mano nella mano con Carla Bruni

Sic transit gloria mundi. Si addice molto bene la celebre locuzione latina all’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, per il quale è infine arrivato il giorno dell’ingresso nella prigione parigina di La Santé. Nelle prime ore del mattino l’ex Presidente è stato fotografato mentre lasciava la sua abitazione, in compagnia della moglie Carla Bruni, per recarsi in carcere, dove secondo l’agenzia Afp sarebbe stato accolto dalle grida dei detenuti: «C’è il presidente», «Benvenuto». I motivi dell’incarcerazione. La condanna che ha portato Sarkozy a diventare il primo ex Presidente della Repubblica francese a varcare i cancelli di un carcere è un’accusa di associazione a delinquere attraverso la quale l’ex Presidente avrebbe ricevuto fondi dalla Libia del colonnello Mu’ammar Gheddafi per la campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it

