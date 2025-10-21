Nicolas Sarkozy l’ex presidente francese in carcere mano nella mano con Carla Bruni

Panorama.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sic transit gloria mundi. Si addice molto bene la celebre locuzione latina all’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, per il quale è infine arrivato il giorno dell’ingresso nella prigione parigina di La Santé. Nelle prime ore del mattino l’ex Presidente è stato fotografato mentre lasciava la sua abitazione, in compagnia della moglie Carla Bruni, per recarsi in carcere, dove secondo l’agenzia Afp sarebbe stato accolto dalle grida dei detenuti: «C’è il presidente», «Benvenuto». I motivi dell’incarcerazione. La condanna che ha portato Sarkozy a diventare il primo ex Presidente della Repubblica francese a varcare i cancelli di un carcere è un’accusa di associazione a delinquere attraverso la quale l’ex Presidente avrebbe ricevuto fondi dalla Libia del colonnello Mu’ammar Gheddafi per la campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it

nicolas sarkozy l8217ex presidente francese in carcere mano nella mano con carla bruni

© Panorama.it - Nicolas Sarkozy, l’ex presidente francese in carcere mano nella mano con Carla Bruni

Approfondisci con queste news

nicolas sarkozy l8217ex presidenteNicolas Sarkozy va in carcere e manda un messaggio con i libri che porta in prigione - Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Come scrive vanityfair.it

nicolas sarkozy l8217ex presidenteNicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni: «La mia vita è un romanzo». Niente telefono, sciarpa corta e tre libri a settimana - Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua ... Segnala msn.com

nicolas sarkozy l8217ex presidenteSarkozy oggi in carcere: "Vogliono farmi sparire, ma rinasco" - L'ex presidente, condannato in primo grado per associazione a delinquere, dormirà questa sera in prigione. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Sarkozy L8217ex Presidente