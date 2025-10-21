Nicolas Sarkozy l’ex presidente francese in carcere mano nella mano con Carla Bruni
Sic transit gloria mundi. Si addice molto bene la celebre locuzione latina all’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, per il quale è infine arrivato il giorno dell’ingresso nella prigione parigina di La Santé. Nelle prime ore del mattino l’ex Presidente è stato fotografato mentre lasciava la sua abitazione, in compagnia della moglie Carla Bruni, per recarsi in carcere, dove secondo l’agenzia Afp sarebbe stato accolto dalle grida dei detenuti: «C’è il presidente», «Benvenuto». I motivi dell’incarcerazione. La condanna che ha portato Sarkozy a diventare il primo ex Presidente della Repubblica francese a varcare i cancelli di un carcere è un’accusa di associazione a delinquere attraverso la quale l’ex Presidente avrebbe ricevuto fondi dalla Libia del colonnello Mu’ammar Gheddafi per la campagna elettorale del 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it
Approfondisci con queste news
L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha lasciato la sua abitazione di Parigi per recarsi al carcere della Santé, dove sarà rinchiuso per scontare una condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007. A 70 anni, sa Vai su Facebook
L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, si dirige verso la prigione della Santé, dove dovrà scontare la pena di cinque anni dopo la condanna per finanziamenti illeciti legati alla sua campagna presidenziale del 2007. - X Vai su X
Nicolas Sarkozy va in carcere e manda un messaggio con i libri che porta in prigione - Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Come scrive vanityfair.it
Nicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni: «La mia vita è un romanzo». Niente telefono, sciarpa corta e tre libri a settimana - Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua ... Segnala msn.com
Sarkozy oggi in carcere: "Vogliono farmi sparire, ma rinasco" - L'ex presidente, condannato in primo grado per associazione a delinquere, dormirà questa sera in prigione. Scrive tg24.sky.it