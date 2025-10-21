Nicolas Sarkozy incarcerato | inizia il capitolo più buio dell’ex presidente francese
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex capo di Stato entra nel carcere della Santé a Parigi. Nicolas Sarkozy è stato ufficialmente incarcerato oggi, 21 ottobre, nel penitenziario della Santé di Parigi, per il caso dei presunti finanziamenti libici ricevuti da Muammar Gheddafi. È il momento più difficile della sua carriera politica e personale. Gli avvocati dell’ex presidente hanno già presentato una richiesta di libertà condizionata, che sarà valutata dal giudice e dalla corte d’appello entro due mesi. Sarkozy spera in un rilascio rapido, ma non ha certezze: nel peggiore dei casi, potrebbe restare in cella fino al processo d’appello previsto per marzo 2026. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Nicolas Sarkozy, che martedì dovrà scontare la pena nel carcere parigino della Santé, è stato ricevuto venerdì da Emmanuel Macron all'Eliseo. - X Vai su X
In un video pubblicato sui social, in cui ripercorre anche la carriera politica del padre Louis Sarkozy lancia questo appello: "Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy". Poi, il video si conclude il messaggio "La fine della storia non è scritta" Vai su Facebook
Francia, Nicolas Sarzozy va in carcere. Carla Bruni lo accompagna - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare 5 anni di ... Si legge su iltempo.it
Nicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Scrive ilpost.it
Sarkozy va in carcere: l’isolamento, i libri scelti, il consiglio di portarsi i tappi. L’ex presidente: “La verità trionferà” - L'ex presidente francese inizia la detenzione per il caso dei finanziamenti libici. Da ilfattoquotidiano.it