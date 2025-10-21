Nicolas Sarkozy incarcerato | inizia il capitolo più buio dell’ex presidente francese

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ex capo di Stato entra nel carcere della Santé a Parigi. Nicolas Sarkozy è stato ufficialmente incarcerato oggi, 21 ottobre, nel penitenziario della Santé di Parigi, per il caso dei presunti finanziamenti libici ricevuti da Muammar Gheddafi. È il momento più difficile della sua carriera politica e personale. Gli avvocati dell’ex presidente hanno già presentato una richiesta di libertà condizionata, che sarà valutata dal giudice e dalla corte d’appello entro due mesi. Sarkozy spera in un rilascio rapido, ma non ha certezze: nel peggiore dei casi, potrebbe restare in cella fino al processo d’appello previsto per marzo 2026. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

