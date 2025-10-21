Nicolas Sarkozy entra in carcere | Sono innocente è uno scandalo giudiziario – Il video

Nicolas Sarkozy è entrato questa mattina nel carcere parigino della Santé per iniziare a scontare la pena inflitta lo scorso mese dal Tribunale penale di Parigi. L’ex presidente francese, 69 anni, è stato condannato a cinque anni di reclusione – due dei quali senza sospensione – per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. È la prima volta nella storia della Quinta Repubblica che un ex capo di Stato francese viene incarcerato. L’ex presidente ha lasciato la sua abitazione nel XVI arrondissement intorno alle 9:30 di martedì 21 ottobre, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, salutando un centinaio di sostenitori riuniti fin dall’alba. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Sarà il primo ex presidente francese in carcere dal secondo dopo guerra. Da oggi Nicolas Sarkozy sarà rinchiuso a La Santé, dove sconterà la condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2006. Il politico, oggi 70enne, Vai su Facebook

L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, si dirige verso la prigione della Santé, dove dovrà scontare la pena di cinque anni dopo la condanna per finanziamenti illeciti legati alla sua campagna presidenziale del 2007. - X Vai su X

Nicolas Sarkozy entra in carcere con Carla Bruni al suo fianco: perché è stato condannato e quanto resterà in prigione? - Nicolas Sarkozy entra nel carcere della Santé, nel cuore di Parigi, mano nella mano con Carla Bruni, per iniziare a scontare una pena di cinque anni ... Scrive firstonline.info

Francia, Nicolas Sarkozy entra in carcere: Carla Bruni e i sostenitori al suo fianco - Per la prima volta nella storia francese, un ex presidente entra in carcere: Nicolas Sarkozy affronta la detenzione con il sostegno della moglie Carla Bruni. Come scrive notizie.it

Nicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni: «La mia vita è un romanzo». Niente telefono, sciarpa corta e tre libri a settimana - Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua ... msn.com scrive