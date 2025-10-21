Nicolas Sarkozy entra in carcere | Sono innocente è uno scandalo giudiziario – Il video

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolas Sarkozy è entrato questa mattina nel carcere parigino della Santé per iniziare a scontare la pena inflitta lo scorso mese dal Tribunale penale di Parigi. L’ex presidente francese, 69 anni, è stato condannato a cinque anni di reclusione – due dei quali senza sospensione – per il presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. È la prima volta nella storia della Quinta Repubblica che un ex capo di Stato francese viene incarcerato. L’ex presidente ha lasciato la sua abitazione nel XVI arrondissement intorno alle 9:30 di martedì 21 ottobre, mano nella mano con la moglie Carla Bruni, salutando un centinaio di sostenitori riuniti fin dall’alba. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

nicolas sarkozy entra carcereNicolas Sarkozy entra in carcere con Carla Bruni al suo fianco: perché è stato condannato e quanto resterà in prigione? - Nicolas Sarkozy entra nel carcere della Santé, nel cuore di Parigi, mano nella mano con Carla Bruni, per iniziare a scontare una pena di cinque anni ... Scrive firstonline.info

nicolas sarkozy entra carcereFrancia, Nicolas Sarkozy entra in carcere: Carla Bruni e i sostenitori al suo fianco - Per la prima volta nella storia francese, un ex presidente entra in carcere: Nicolas Sarkozy affronta la detenzione con il sostegno della moglie Carla Bruni. Come scrive notizie.it

nicolas sarkozy entra carcereNicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni: «La mia vita è un romanzo». Niente telefono, sciarpa corta e tre libri a settimana - Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Sarkozy Entra Carcere