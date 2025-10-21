Nicolas Sarkozy entra in carcere oggi | è condannato per il caso dei finanziamenti libici

Per la prima volta un ex presidente francese viene incarcerato. Nicolas Sarkozy, condannato a cinque anni per finanziamenti illeciti, affronta per la prima volta il carcere della Santé tra sostegno familiare e battaglie legali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

