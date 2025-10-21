Nicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni | La mia vita è un romanzo Niente telefono sciarpa corta e tre libri a settimana
Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua campagna. 🔗 Leggi su Leggo.it
Nicolas Sarkozy, che martedì dovrà scontare la pena nel carcere parigino della Santé, è stato ricevuto venerdì da Emmanuel Macron all'Eliseo. - X Vai su X
In un video pubblicato sui social, in cui ripercorre anche la carriera politica del padre Louis Sarkozy lancia questo appello: "Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy". Poi, il video si conclude il messaggio "La fine della storia non è scritta" - facebook.com Vai su Facebook
Marsigliese, lacrime e cori. Nicolas Sarkozy entra in carcere: "La verità trionferà" - Sotto casa dell'ex presidente è stato organizzato un comitato di solidarietà: Sarkozy deve scontare 5 anni di carcere ma tra poche settimane uscirà per andare ai domiciliari ... Riporta ilgiornale.it
Francia, Sarkozy entra in carcere dopo la condanna per corruzione - «Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere»: parola dell’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale Le Figaro, nel giorno della sua ... ilsole24ore.com scrive
Nicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Segnala ilpost.it