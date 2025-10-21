Nicolas Sarkozy entra in carcere | La mia vita è un romanzo L' arrivo mano nella mano con Carla Bruni niente telefono sciarpa corta e tre libri a settimana
Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua campagna. 🔗 Leggi su Leggo.it
Scopri altri approfondimenti
Nicolas Sarkozy, che martedì dovrà scontare la pena nel carcere parigino della Santé, è stato ricevuto venerdì da Emmanuel Macron all'Eliseo. - X Vai su X
In un video pubblicato sui social, in cui ripercorre anche la carriera politica del padre Louis Sarkozy lancia questo appello: "Venite tutti a esprimere il vostro sostegno a Nicolas Sarkozy". Poi, il video si conclude il messaggio "La fine della storia non è scritta" - facebook.com Vai su Facebook
Nicolas Sarkozy entra in carcere mano nella mano con Carla Bruni: «La mia vita è un romanzo». Niente telefono, sciarpa corta e tre libri a settimana - Nicolas Sarkozy è entrato oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé per scontare la condanna a cinque anni di reclusione legata al presunto finanziamento libico della sua ... Scrive msn.com
Sarkozy entra in carcere a Parigi dopo la condanna per il caso dei finanziamenti libici: “Scandalo giudiziario” - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy entra oggi, 21 ottobre, nel carcere della Santé a Parigi, circa un mese dopo la sua condanna per associazione a ... Segnala lapresse.it
Francia, Sarkozy entra in carcere dopo la condanna per corruzione - «Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere»: parola dell’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale Le Figaro, nel giorno della sua ... Da ilsole24ore.com