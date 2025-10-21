Nicolas Sarkozy e la prima volta di un presidente emerito in carcere

Oggi, per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica francese, un ex presidente della Repubblica è stato incarcerato. Nicolas Sarkozy, al centro di un lungo e controverso iter giudiziario, ha lasciato la sua abitazione nel 16º arrondissement di Parigi per

