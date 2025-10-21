Nicola Xausa e Pietro Pisapia venerdì l' addio ai due amici morti ad Asiago Domani il funerale di Riccardo Gemo Serrande giù e lutto cittadino | la vicinanza dei Comuni

Domani, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle 15, sarà dato l'ultimo saluto a Riccardo Gemo, nella chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo. Celebrazione congiunta, invece, per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Nicola Xausa e Pietro Pisapia, venerdì l'addio ai due amici morti ad Asiago. Domani il funerale di Riccardo Gemo. Serrande giù e lutto cittadino: la vicinanza dei Comuni

Aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla morte dei ventenni Nicola Xausa, Riccardo Gemo e Pietro Pisapia. Si farà l’esame tossicologico sul conducente della Peugeot per capire se avevano assunto droga o alcol - facebook.com Vai su Facebook

Lo schianto di Asiago: si indaga sulla dinamica dell'incidente costato la vita ai 3 ragazzi. La Procura berica aprirà un fascicolo d'indagine con l'ipotesi di omicidio stradale, ma verrà archiviata per la morte del giovane al volante, Nicola Xausa. - X Vai su X

Nicola Xausa e Pietro Pisapia, venerdì l'addio ai due amici morti ad Asiago. Domani il funerale di Riccardo Gemo. Serrande giù e lutto cittadino: la vicinanza dei Comuni - Domani, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle 15, sarà dato l'ultimo saluto a Riccardo Gemo, nella chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo. Scrive ilgazzettino.it

Riccardo, Nicola e Pietro morti nello schianto contro la fontana, il sindaco: "Andavano velocissimi e senza rispettare la precedenza" - I tre 20enni hanno perso la vita nel terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Asiago, in provincia di Vicenza. Secondo today.it

Nicola, Pietro e Riccardo tornano dalla festa e si schiantano con l'auto sulla rotatoria di Asiago: morti i tre 20enni, feriti i due amici. «Andavano a velocità folle» - 30 della notte tra il 18 e il 19 ottobre, in centro ad Asiago, vicino alla rotatoria che porta al parco Millepini. Riporta ilgazzettino.it