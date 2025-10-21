Nicola Xausa e Pietro Pisapia venerdì l' addio ai due amici morti ad Asiago Domani il funerale di Riccardo Gemo Serrande giù e lutto cittadino | la vicinanza dei Comuni

Domani, mercoledì 22 ottobre, a partire dalle 15, sarà dato l'ultimo saluto a Riccardo Gemo, nella chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo. Celebrazione congiunta, invece, per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

